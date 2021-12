Migranti | a bordo della Sea Watch ci sono 446 naufraghi

Advertising

Agenzia_Ansa : E' salito a 16 morti il bilancio dell'affondamento ieri di un'imbarcazione con migranti a bordo nel Mar Egeo, poche… - SeaWatchItaly : ?? '#SeaWatch3, 4 salvataggi in meno di due giorni nel Mediterraneo: 350 migranti a bordo della nave umanitaria' da… - LegaSalvini : ++ ?? IN SALENTO ARRIVATI 147 MIGRANTI A BORDO DI UN VELIERO ++ - Sandro_sr74 : Migranti, Sea Watch: 'A bordo 446 persone, anche un neonato' #SeaWatch - MediasetTgcom24 : Migranti, Sea Watch: 'A bordo 446 persone, anche un neonato' #SeaWatch -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti bordo

"Quinta operazione in tre giorni. La #SeaWatch3 ha soccorso 96 persone su un gommone in grave difficoltà che stava imbarcando acqua. Tra i naufraghi una donna incinta al nono mese. Aabbiamo 446 naufraghi. Il più giovane di loro ha due settimane di vita". Lo ha comunicato via social la nave ong Sea Watch in navigazione nel Mediterraneo. 26 dicembre 2021Ma ac'erano fra le 32 e le 50 persone, che sono per lo più ancora disperse e potrebbero trasformare questo naufragio nella peggiore tragedia del mare nell'Egeo quest'anno., due ...Roma, 26 dic. (askanews) - 'Quinta operazione in tre giorni. La #SeaWatch3 ha soccorso 96 persone su un gommone in grave difficoltà che ..."La Sea Watch3 ha soccorso 96 persone su un gommone in grave difficoltà che stava imbarcando acqua. Tra i naufraghi una donna incinta al nono mese. A bordo abbiamo 446 naufraghi. Il più giovane di lor ...