Migliaia di migranti in poche ore: "Così l'Italia rischia il caos" (Di domenica 26 dicembre 2021) Cresce la pressione sulle coste Italiane: dalla Sicilia alla Calabria, passando per il Salento, gli sbarchi di migranti proseguono senza sosta Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 dicembre 2021) Cresce la pressione sulle costene: dalla Sicilia alla Calabria, passando per il Salento, gli sbarchi diproseguono senza sosta

Advertising

amnestyitalia : Migliaia di persone si trovano ancora bloccate in #Bielorussia in pieno inverno e in condizioni estremamente precar… - marialetiziama9 : RT @piergiuseppe36: #governodeipeggiori Migliaia di migranti in poche ore: 'Così l'Italia rischia il caos' - ZGravita : RT @faberpiredda: @GiorgiaMeloni Lo stesso Santo Padre che vi prende a ceffoni ogni volta che parla di migranti e di ultimi. Lo stesso che… - piergiuseppe36 : #governodeipeggiori Migliaia di migranti in poche ore: 'Così l'Italia rischia il caos' - Yoda15271485 : RT @faberpiredda: @GiorgiaMeloni Lo stesso Santo Padre che vi prende a ceffoni ogni volta che parla di migranti e di ultimi. Lo stesso che… -