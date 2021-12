Meteo per il giorno di Santo Stefano: previsioni e temperature (Di domenica 26 dicembre 2021) Le previsioni Meteo e le temperature per la giornata di oggi, domenica 26 dicembre, in cui si festeggia la ricorrenza di Santo Stefano. Tempesta di fulmini (Pixabay)Una seconda perturbazione, dopo quella che ha interessato il nostro Paese nella giornata di ieri, crea una nuova ondata di maltempo. Questa volta anche le regioni del Sud Italia, in particolar modo la Campania, la Basilicata e la Puglia, saranno coinvolte. Le piogge la faranno da padrone dal settentrione al meridione dello stivale. Le correnti umide però ostacoleranno le nevicate che dovrebbero verificarsi solo in alta quota. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! NORD – Pioggia su Liguria, Emilia Romagna, basso Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nebbia su Piemonte e Lombardia. temperature in ... Leggi su vesuvius (Di domenica 26 dicembre 2021) Lee leper la giornata di oggi, domenica 26 dicembre, in cui si festeggia la ricorrenza di. Tempesta di fulmini (Pixabay)Una seconda perturbazione, dopo quella che ha interessato il nostro Paese nella giornata di ieri, crea una nuova ondata di maltempo. Questa volta anche le regioni del Sud Italia, in particolar modo la Campania, la Basilicata e la Puglia, saranno coinvolte. Le piogge la faranno da padrone dal settentrione al meridione dello stivale. Le correnti umide però ostacoleranno le nevicate che dovrebbero verificarsi solo in alta quota. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! NORD – Pioggia su Liguria, Emilia Romagna, basso Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nebbia su Piemonte e Lombardia.in ...

