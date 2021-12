Meteo, maltempo a Santo Stefano: seconda perturbazione sull’Italia (Di domenica 26 dicembre 2021) Nuova ondata di maltempo in Italia, con il Meteo che continuerà ad essere caratterizzato dal maltempo. Andiamo a vedere le previsioni sulla penisola. Dopo la pioggia di Natale arriva quella di Santo Stefano. Infatti il Meteo sulla penisola italiana non avrà alcuna tregua, con il maltempo che segnerà anche le prossime 24 ore. Piogge battenti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Nuova ondata diin Italia, con ilche continuerà ad essere caratterizzato dal. Andiamo a vedere le previsioni sulla penisola. Dopo la pioggia di Natale arriva quella di. Infatti ilsulla penisola italiana non avrà alcuna tregua, con ilche segnerà anche le prossime 24 ore. Piogge battenti L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA – Nuovo PEGGIORAMENTO con #MALTEMPO fino a metà settimana, poi GENNAIO inizio con #CALDO ed ANTICICL… - pcbassignana : RT @iconaclima: Buongiorno e buon #SantoStefano! Oggi ci sarà il rischio di #maltempo intenso: è allerta in 9 regioni ?? I dettagli ?? https… - AllertApc : RT @iconaclima: Buongiorno e buon #SantoStefano! Oggi ci sarà il rischio di #maltempo intenso: è allerta in 9 regioni ?? I dettagli ?? https… - iconaclima : Buongiorno e buon #SantoStefano! Oggi ci sarà il rischio di #maltempo intenso: è allerta in 9 regioni ?? I dettagli… - CronacaFlegrea : Maltempo, scatta l’allerta meteo per la giornata di Santo Stefano su tutta l’area flegrea -