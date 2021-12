Meteo, le previsioni in Campania di domenica 26 dicembre 2021 (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, domenica 26 dicembre 2021. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2186m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 16mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,26. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2186m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allertapresente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 16mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Buongiorno e auguri da @Agenzia_Ansa I Queste le previsioni del tempo per oggi 26 dicembre - meteoincalabria : Previsioni meteo in Calabria per il giorno 26/12/2021 - ER_Notizie : Reggio Emilia, guarda le previsioni meteo di lunedì 27 dicembre 2021 - zazoomblog : Meteo per il giorno di Santo Stefano: previsioni e temperature - #Meteo #giorno #Santo #Stefano:… - ileniaquarta_ : RT @Agenzia_Ansa: Buongiorno e auguri da @Agenzia_Ansa I Queste le previsioni del tempo per oggi 26 dicembre -