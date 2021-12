Meteo, le previsioni di lunedì 27 dicembre (Di domenica 26 dicembre 2021) L’ultima settimana del 2021 inizia con una nuova perturbazione sull’Italia. lunedì 27 dicembre al mattino ci saranno nebbie diffuse al Nord, mentre dal pomeriggio peggiora sulla bassa Pianura Padana e su gran parte del Centro-Sud con piogge moderate o localmente forti sulle coste tirreniche e sulla Sicilia, più deboli sulla Sardegna (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 dicembre 2021) L’ultima settimana del 2021 inizia con una nuova perturbazione sull’Italia.27al mattino ci saranno nebbie diffuse al Nord, mentre dal pomeriggio peggiora sulla bassa Pianura Padana e su gran parte del Centro-Sud con piogge moderate o localmente forti sulle coste tirreniche e sulla Sicilia, più deboli sulla Sardegna (LE).

