Mercato Milan – Rinnovo Kessie, distanza importante: l’Inter si fa sotto? (Di domenica 26 dicembre 2021) Il Rinnovo di Franck Kessie continua a far discutere. L'Inter potrebbe approfittare della situazione in pieno stile Hakan Calhanoglu? Leggi su pianetamilan (Di domenica 26 dicembre 2021) Ildi Franckcontinua a far discutere. L'Inter potrebbe approfittare della situazione in pieno stile Hakan Calhanoglu?

Advertising

DiMarzio : #Empoli | Per arrivare a #Conti bisognerà lavorare anche sul mercato in uscita - agad85 : @Amesis1 @MilanNewsit Si infatti i 700 milioni che ha già speso per il Milan,tra conti,sede,mercato,sono quelli del monopoli. - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – Rinnovo #Kessie, distanza importante: l’#Inter si fa sotto? #ACMilan #SempreMilan - GliStessiChe : RT @paolinhofer: Quelli che oggi lanciano nomi a caso,sono gli stessi che poi vi diranno che non verranno al Milan,mi raccomando continuate… - FrankGrimesSMM : @edw331 @Emmesospeso Certo. Sicuramente il Milan lo accontenterà sul mercato -