Mercato e rinnovo | l’Avellino prepara la campagna invernale

(Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Meritato riposo perdi Piero Braglia, ecco la pausa di Natale. I calciatori sfrutteranno questi giorni di vacanza per ricaricare le pile in famiglia. Braglia, prima del rompete le righe, ha già dato appuntamento a tutti per il prossimo 2 gennaio. Nessun riposo per la società guidata dalla famiglia D’Agostino insieme al direttore sportivo, Salvatore Di Somma. Nei prossimi giorni è atteso l’incontro per ildi Sonny D’Angelo. Il centrocampista siciliano, dopo i rinnovi di Luigi Silvestri e Fabio Tito prolungherà il rapporto con la società irpina fino al 2024. Non solo rinnovi, la società lavora anche sul fronte entrate e uscite. Avviati i contatti con la Spal per l’esterno classe 2000 Riccardo Spaltro. Elemento che piace anche al Cesena,ad oggi sembra in avanti. La ...

