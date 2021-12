Mercato e rinnovi | l’Avellino prepara la campagna invernale

(Di domenica 26 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Meritato riposo perdi Piero Braglia, ecco la pausa di Natale. I calciatori sfrutteranno questi giorni di vacanza per ricaricare le pile in famiglia. Braglia, prima del rompete le righe, ha già dato appuntamento a tutti per il prossimo 2 gennaio. Nessun riposo per la società guidata dalla famiglia D’Agostino insieme al direttore sportivo, Salvatore Di Somma. Nei prossimi giorni è atteso l’incontro per il rinnovo di Sonny D’Angelo. Il centrocampista siciliano, dopo idi Luigi Silvestri e Fabio Tito prolungherà il rapporto con la società irpina fino al 2024. Non solo, la società lavora anche sul fronte entrate e uscite. Avviati i contatti con la Spal per l’esterno classe 2000 Riccardo Spaltro. Elemento che piace anche al Cesena,ad oggi ...

Advertising

junews24com : Mercato Juve: Cherubini vuole definire tre rinnovi a gennaio - - Vatenerazzurro1 : RT @Vatenerazzurro1: SIAMO NELLA LIVE NATALIZIA : TUTTI I NOMI CALDI SUL MERCATO DI GENNAIO E GIUGNO DELL'INTER, I RINNOVI, TUTTE LE ULTIME… - Vatenerazzurro1 : SIAMO NELLA LIVE NATALIZIA : TUTTI I NOMI CALDI SUL MERCATO DI GENNAIO E GIUGNO DELL'INTER, I RINNOVI, TUTTE LE ULT… - Vatenerazzurro1 : SIAMO NELLA LIVE NATALIZIA : TUTTI I NOMI CALDI SUL MERCATO DI GENNAIO E GIUGNO DELL'INTER, I RINNOVI, TUTTE LE ULT… - zazoomblog : Mercato Milan il tormentone: Kessie rinnovi o te ne vai? - #Mercato #Milan #tormentone: #Kessie -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato rinnovi

Pianeta Milan

Ma si continua a lavorare, soprattutto sultrae obiettivi. Brozovic e il rinnovo Prosegue la campagnaper l'Inter, ultimo in ordine temporale quello di Federico Dimarco , ma ...All'apertura delinfatti i calciatori che andranno in scadenza a giugno saranno liberi di firmare nuovi contratti per la prossima stagione con una squadra diversa. Per alcuni isono ...Lorenzo Insigne e il Napoli, avanti insieme? L'accordo per il rinnovo di un contratto in scadenza attualmente a giugno prossimo ancora non c'è.La Juventus non vuole perdere Federico Bernardeschi e secondo le ultime indicazioni, a gennaio dovrebbe essere pianificato un incontro per parlare del rinnovo. La base contrattuale non ...