Meraviglie | la penisola dei tesori | Alberto Angela racconta Lucca

protagonista della puntata di martedì 28 dicembre del programma di, ladei" . L'appuntamento è per le 21.20 su Rai Uno.

Lucca protagonista della puntata di martedì 28 dicembre del programma di Alberto Angela ", ladei tesori" . L'appuntamento è per le 21.20 su Rai Uno. Il capitolo dedicato a Lucca partirà dal giardino pensile della Torre Guinigi dal quale lo sguardo spazierà sulle tracce ...Lucca inaugurerà martedì 28 dicembre la quarta edizione di, ladei tesori, condotta da Alberto Angela. La città è stata infatti scelta insieme a Procida e Ischia in Campania e alla Valle d'Aosta, come rappresentante della nuova stagione ...Partirà dal giardino pensile della Torre Guinigi dal quale lo sguardo spazierà sulle tracce dell’antico anfiteatro romano fino alle mura e molto altro ...Tutte le informazioni sulla quarta stagione di Meraviglie: 4 nuove puntate con Alberto Angela alla scoperta della Penisola dei tesori Unesco.