Meloni scomoda l' Oms e parla di investire sulla ventilazione degli ambienti chiusi | ecco cosa ha chiesto al Governo

Advertising

PoverItaliani : @1giornodapecora @preglias @giorgiolauro @GeppiC @Radio1Rai #Certamente deludente più dei3 virologi in canti minchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni scomoda

Globalist.it

La presidente di Fratelli d'Italia Giorgiadopo aver passato i mesi a dire solo no e criticare ogni provvedimento del Governo ora vuole fare la parte di quella che propositiva: 'Apprendiamo dalla stampa che l'Organizzazione Mondiale ...E Giorgiaelemento fondamentale della coalizione che punta a governare l'Italia del post - Draghi. Tant'è, la politica ha i suoi riti e le sue convenienze. In compenso, la gente comune può ...La leader di Fratelli d'Italia: "Ora che è l'OMS a ribadire che la ventilazione è un'arma efficace contro il contagio, ci auguriamo che il Governo Draghi si svegli e applichi questo sistema non solo a ...L'Italia è il Paese dell'anno secondo l'Economist e non mancano elogi per la crescita del nostro Paese, troppo basata però sull'emergenza ...