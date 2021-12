Mauro Icardi, la dedica romantica per Wanda: "Il mio regalo di Natale" (Di domenica 26 dicembre 2021) Mauro Icardi posta un messaggio super romantico per la moglie Wanda Nara . Spazzata via la crisi aperta a causa del presunto tradimento con la China Suarez , l'attaccante del Paris Saint - Germain e l'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 26 dicembre 2021)posta un messaggio super romantico per la moglieNara . Spazzata via la crisi aperta a causa del presunto tradimento con la China Suarez , l'attaccante del Paris Saint - Germain e l'...

Advertising

PSG_espanol : 31' ¡GOOOOOOOL DE MAURO ICARDI! ?????? - RoyNemer : Lionel Messi, Angel Di Maria and Mauro Icardi are in the starting eleven and lead PSG in an all Argentina attack. - ab94266732 : RT @AlbicelesteTalk: ?? Juventus are considering Mauro Icardi as potential transfer. [@DiMarzio via @ForzaJuveEN] - ShinjiVichingo : @mirko_vale_ @RaspoXvii @JT_Oscars SEGNA SEMPRE LUI, MAURO ICARDI - sportli26181512 : Juve, tutti i nomi per l'attacco: c'è un giocatore che ha già scelto i bianconeri: La Juventus non ha mai mollato l… -