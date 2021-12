Advertising

gianmilan76 : RT @ilmessaggeroit: #maurizio stecca guarito dal #covid. L'ex #pugile sui social: «Ho vinto il match della mia vita» - Piero42395724 : RT @giuliano4573: Covid, Maurizio Stecca ricoverato in ospedale: vaccinato, aspettava la terza dose. «Il mio match più difficile» https://t… - raffaellamucci1 : RT @ilmessaggeroit: #maurizio stecca guarito dal #covid. L'ex #pugile sui social: «Ho vinto il match della mia vita» - ilmessaggeroit : #maurizio stecca guarito dal #covid. L'ex #pugile sui social: «Ho vinto il match della mia vita» - MajorTom2050 : RT @giuliano4573: Covid, Maurizio Stecca ricoverato in ospedale: vaccinato, aspettava la terza dose. «Il mio match più difficile» https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Stecca

'Ho vinto il match della mia vita,grazie a voi per avermi sostenuto con il vostro team amici… Buon Natale 2021,'. Queste le parole affidate ai social del pugile oro olimpico a Los Angeles '84, ricoverato dal 12 dicembre scorso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Treviso Cà ...Sono le parole di, 58 anni, ex campione di boxe e oro olimpico a Los Angeles 84, guarito dal Covid. Era ricoverato dal 12 dicembre nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di ...L’ex campione olimpico e mondiale di pugilato Maurizio Stecca è uscito dalla terapia intensiva. “Per favore, portami i miei occhiali e la Settimana Enigmistica”, ha detto alla moglie in videochiamata ...“Buon Natale 2021 a tutti i miei amici e fans per avermi sostenuto in un momento difficile per il match della mia vita che ho vinto”: con questo messaggio su Facebook Maurizio Stecca annuncia di esser ...