(Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic. (Adnkronos) - Eminenza grigia secondo alcune malelingue, e non solo per il colore bianco candido dei capelli, Ugoha accompagnato Sergio Mattarella durante il settennato da segretario generale della Presidenza della Repubblica e come tale consigliere numero uno e vero e propriodel Capo dello Stato. Solitamente un passo indietro, a volte di lato, eccezionalmente avanti quando si è trattato di annunciare le dimissioni dei presidenti del Consiglio, il conferimento dell'incarico di formare il Governo, lo scioglimento della relativa riserva da parte deldesignato e di verbalizzare il giuramento delle nuove compagini di governo. In pensione dopo essere stato per 15 anni al vertice dell'Amministrazione della Camera con cinque diversi presidenti -di sinistra, centro e destra- ...

Advertising

TV7Benevento : **Mattarella: Zampetti, braccio destro del Presidente, vita da civil servant nelle Istituzioni** (3)... - TV7Benevento : **Mattarella: Zampetti, braccio destro del Presidente, vita da civil servant nelle Istituzioni**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Mattarella Zampetti

La Sicilia

Poiha deciso di destinarlo a un uso culturale pubblico e la scelta, caldeggiata dal segretario generale Ugo, è caduta sulla biblioteca. Il progetto porta la prestigiosa firma ...Si parte da Sergio, dall'ennesima e irrevocabile sua conferma del rifiuto al bis. Un 'no' che avrebbe spedito nel panico Ugo'e i suoi Zampettini' che 'hanno capito che, per ...Al via i lavori per la riconversione dell’edificio che è parte del complesso del Quirinale. Il progetto porta è firmato dall’architetto Mario Botta: tra spazi interni ed esterni saranno 8 mila metri q ...Situazione sempre più difficile per Draghi, in ritirata da Palazzo Chigi per colpa di un esercito con tanti proiettili di marca Pnrr che non sa nemmeno usare.