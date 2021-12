**Mattarella: una sola legge rinviata a Camere, rilievi su sei testi, basta decreti legge eterogenei** (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic. (Adnkronos) - Una sola legge rinviata alle Camere, il 27 ottobre 2017, al tramonto della diciassettesima legislatura, quella sulle mine antiuomo, riapprovata nelle settimane scorse dal Parlamento, accogliendo i rilievi del Presidente della Repubblica, che aveva ravvisato una palese incostituzionalità per l'“irragionevole disparità” nell'applicazione delle sanzioni penali. Poi provvedimenti regolarmente promulgati segnalando però la presenza di criticità sulle quali intervenire, tali però da non costituire il presupposto per la richiesta di un nuovo esame delle Camere (codice antimafia, legge sul cosiddetto whistleblowing, decreto legge per il terremoto, leggi sulla commissione ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic. (Adnkronos) - Unaalle, il 27 ottobre 2017, al tramonto della diciassettesima legislatura, quella sulle mine antiuomo, riapprovata nelle settimane scorse dal Parlamento, accogliendo idel Presidente della Repubblica, che aveva ravvisato una palese incostituzionalità per l'“irragionevole disparità” nell'applicazione delle sanzioni penali. Poi provvedimenti regolarmente promulgati segnalando però la presenza di criticità sulle quali intervenire, tali però da non costituire il presupposto per la richiesta di un nuovo esame delle(codice antimafia,sul cosiddetto whistleblowing, decretoper il terremoto, leggi sulla commissione ...

