(Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic. (Adnkronos) - Non solo il Covid. Il settennato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato funestato da altriparticolarmenteper la comunitàna. Calamità naturali, alluvioni, incendi devastanti, ma soprattutto tre eventi che possono assumere anche una valenza simbolica: iche hanno colpito l'centrale e l'isola di Ischia, il crollo del, la. Dimostrazione che “la sicurezza delle infrastrutture, come dei territori, è fattore cruciale della qualità della vita e dei diritti personali. Lo ripetiamo ogni qualvolta siamo colpiti da eventi particolarmente gravi ma dobbiamo essere consapevoli che non sono sempre frutto del caso ma, troppo spesso, di ...

Advertising

TV7Benevento : **Mattarella: terremoti, Ponte Morandi, tempesta Vaia, momenti tragici Italia durante settennato** (3)... - TV7Benevento : **Mattarella: terremoti, Ponte Morandi, tempesta Vaia, momenti tragici Italia durante settennato** (2)... - TV7Benevento : **Mattarella: terremoti, Ponte Morandi, tempesta Vaia, momenti tragici Italia durante settennato**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Mattarella terremoti

La Sicilia

L'INTEVENTO DIRivolgo un saluto ai Ministri, al Direttore generale della FAO e a tutti ... A partire da quelli raddoppiati in questa condizione perché mostrano i segni deidegli ...ha precisato: 'Il dovere della Repubblica di garantire i diritti di cittadinanza nelle ... a partire da quelli raddoppiati in questa condizione perché mostrano i segni deidegli ...(Adnkronos) - Come non vanno dimenticate le vittime e le popolazioni colpite dai terremoti, alle quali Mattarella ha sempre manifestato solidarietà nei messaggi di fine anno e in tanti ...Inaugurate le nuove, modernissime sale per i volumi di Giurisprudenza. Ma la Bup resta la Cenerentola: protestano gli operatori del settore ...