Mattarella | terremoti | Ponte Morandi | tempesta Vaia | momenti tragici Italia durante settennato**

(Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – Non solo il Covid. Il settennato del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato funestato da altriparticolarmenteper la comunitàna. Calamità naturali, alluvioni, incendi devastanti, ma soprattutto tre eventi che possono assumere anche una valenza simbolica: iche hanno colpito l’centrale e l’isola di Ischia, il crollo del, la. Dimostrazione che “la sicurezza delle infrastrutture, come dei territori, è fattore cruciale della qualità della vita e dei diritti personali. Lo ripetiamo ogni qualvolta siamo colpiti da eventi particolarmente gravi ma dobbiamo essere consapevoli che non sono sempre frutto del caso ma, troppo spesso, di ...

"Il territorio del nostro Paese "ha quindi evidenziato- è fragile e le conseguenze dell'abbandono dei territori, verificatosi sulle Alpi e sugli Appennini, vengono pagate, a caro prezzo, ...Come non vanno dimenticate le vittime e le popolazioni colpite dai, alle qualiha sempre manifestato solidarietà nei messaggi di fine anno e in tanti interventi pubblici in occasioni particolarmente significative, ma anche recandosi nei luoghi ...(Adnkronos) - Come non vanno dimenticate le vittime e le popolazioni colpite dai terremoti, alle quali Mattarella ha sempre manifestato solidarietà nei messaggi di fine anno e in tanti ...Si è tenuto negli scorsi giorni il taglio del nastro della Biblioteca di Giurisprudenza e Scienze politiche dell’Università di Pisa, collocata nel Palazzo ...