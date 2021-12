**Mattarella: Quirinale e Castelporziano, casa degli italiani e per gli italiani** (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – La casa degli italiani. Sergio Mattarella, nel suo primo discorso pronunciato dopo l’ingresso al Quirinale, il 3 febbraio 2015, ha voluto evidenziare così la caratteristica di quella che nei successivi sette anni sarebbe stata la sua residenza, annunciando la volontà di aprirla alle visite dei cittadini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic. (Adnkronos) – La. Sergio Mattarella, nel suo primo discorso pronunciato dopo l’ingresso al, il 3 febbraio 2015, ha voluto evidenziare così la caratteristica di quella che nei successivi sette anni sarebbe stata la sua residenza, annunciando la volontà di aprirla alle visite dei cittadini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

