**Mattarella: le onorificenze a eroi quotidiani, aver cura Repubblica non è buonismo da libro Cuore** (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic. (Adnkronos) - “Tutti siamo chiamati ad avere cura della Repubblica, non è un compito soltanto delle rappresentanze politiche o di chi esercita funzioni di governo. La Repubblica vive dell'esercizio delle responsabilità da parte di ciascun cittadino: ognuno faccia uso dei suoi diritti e adempia ai suoi doveri”. Perciò “preoccuparsi del bene comune, preoccuparsi degli altri, non è un'espressione buonista, da libro ‘Cuore'. È piuttosto l'esser consapevoli che la convivenza è questione comune; significa rendersi conto che è necessario attivarsi concretamente perché la società si sviluppi positivamente per il suo progresso in tutti i settori. Perché la solidarietà consente al Paese di crescere e progredire”. Parole alle quali, come in tanti altri casi, il Presidente della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic. (Adnkronos) - “Tutti siamo chiamati addella, non è un compito soltanto delle rappresentanze politiche o di chi esercita funzioni di governo. Lavive dell'esercizio delle responsabilità da parte di ciascun cittadino: ognuno faccia uso dei suoi diritti e adempia ai suoi doveri”. Perciò “preoccuparsi del bene comune, preoccuparsi degli altri, non è un'espressione buonista, da‘Cuore'. È piuttosto l'esser consapevoli che la convivenza è questione comune; significa rendersi conto che è necessario attivarsi concretamente perché la società si sviluppi positivamente per il suo progresso in tutti i settori. Perché la solidarietà consente al Paese di crescere e progredire”. Parole alle quali, come in tanti altri casi, il Presidente della ...

