**Mattarella: 'Expo 2015 sfida vinta da Italia che sa essere unita'** (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic. (Adnkronos) - Una "sfida, rivolta prima di tutto a noi stessi, che è stata vinta", che "ha proposto la qualità e l'equilibrio come motori di una stagione di sviluppo che possa raggiungere l'intero pianeta. E capace di salvarlo". L'Expo di Milano 2015 è stato uno dei primi appuntamenti che ha incrociato il settennato di Sergio Mattarella e ha rappresentato sicuramente uno dei momenti migliori e di maggiore soddisfazione, oltre che l'"occasione feconda per ridefinire opzioni su materie come i suoli ed il loro uso, l'acqua, l'equilibrio ecologico, la ricerca, le relazioni e gli scambi internazionali". "Temi tutti sui quali l'Italia è chiamata a concorrere alla individuazione di politiche più adeguate, sia in sede comunitaria, sia nelle sedi multilaterali a ciò dedicate, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Roma, 26 dic. (Adnkronos) - Una ", rivolta prima di tutto a noi stessi, che è stata", che "ha proposto la qualità e l'equilibrio come motori di una stagione di sviluppo che possa raggiungere l'intero pianeta. E capace di salvarlo". L'di Milanoè stato uno dei primi appuntamenti che ha incrociato il settennato di Sergio Mattarella e ha rappresentato sicuramente uno dei momenti migliori e di maggiore soddisfazione, oltre che l'"occasione feconda per ridefinire opzioni su materie come i suoli ed il loro uso, l'acqua, l'equilibrio ecologico, la ricerca, le relazioni e gli scambi internazionali". "Temi tutti sui quali l'è chiamata a concorrere alla individuazione di politiche più adeguate, sia in sede comria, sia nelle sedi multilaterali a ciò dedicate, a ...

Advertising

TV7Benevento : **Mattarella: 'Expo 2015 sfida vinta da Italia che sa essere unita'** (2)... - TV7Benevento : **Mattarella: 'Expo 2015 sfida vinta da Italia che sa essere unita'**... - gi_pavanello : RT @gi_pavanello: Le premesse per i #rastrellamenti casa per casa ci sono tutte. Ma no problem: rallegriamoci per il #giubileo prossimo ven… -