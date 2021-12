**Mattarella: 'Expo 2015 sfida vinta da Italia che sa essere unita'** (2) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Una grande vetrina per il nostro Paese quindi sia sul piano dei contenuti, sia per dimostrare la capacità di fare sistema, perchè l'Italia "quando si unisce in un impegno comune, evitando che le naturali diversità producano eccessi di antagonismo, sa esprimere grandi doti e mostrare al mondo le sue originali qualità". "C'è una grande domanda di Italia nel mondo. Di bellezza Italiana, di cultura Italiana, di gusto Italiano. È bene impegnarsi -l'invito di Mattarella- per appagare questa attesa che si rinnova, affinando sempre più le nostre vocazioni, a partire da quella europea". "L'Expo ci ha dato una prova ulteriore di quanto grandi siano le cose che ci uniscono, superiori a quelle che legittimamente ci separano. Il nostro dibattito pubblico, per essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Una grande vetrina per il nostro Paese quindi sia sul piano dei contenuti, sia per dimostrare la capacità di fare sistema, perchè l'"quando si unisce in un impegno comune, evitando che le naturali diversità producano eccessi di antagonismo, sa esprimere grandi doti e mostrare al mondo le sue originali qualità". "C'è una grande domanda dinel mondo. Di bellezzana, di culturana, di gustono. È bene impegnarsi -l'invito di Mattarella- per appagare questa attesa che si rinnova, affinando sempre più le nostre vocazioni, a partire da quella europea". "L'ci ha dato una prova ulteriore di quanto grandi siano le cose che ci uniscono, superiori a quelle che legittimamente ci separano. Il nostro dibattito pubblico, per...

