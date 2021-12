Mattarella e gli immigrati: nel settennato tante parole, ma pochi fatti. Il Presidente critica l’Europa ma non incide (Di domenica 26 dicembre 2021) tante belle parole del Presidente, non suffragate da azioni od atti conseguenti nei confronti del governo, dell'Unione Europea e delle istituzioni internazionali, anche se riconosciamo che il Presidente della repubblica italiana non ha molti poteri effettivi, oltre a una moral suasion, a livello internazionale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 dicembre 2021)belledel, non suffragate da azioni od atti conseguenti nei confronti del governo, dell'Unione Europea e delle istituzioni internazionali, anche se riconosciamo che ildella repubblica italiana non ha molti poteri effettivi, oltre a una moral suasion, a livello internazionale L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

repubblica : Covid, l'affondo di Mattarella durante gli auguri alle istituzioni: 'Sui media troppo spazio ai No Vax' - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha consegnato la Bandiera italiana ???? all’Alfiere della squadra Olimpica Sofia #Goggia e… - Quirinale : #Mattarella:I #vaccini sono stati la migliore arma di difesa e gli italiani hanno risposto con maturità. La macchin… - FirenzePost : Mattarella e gli immigrati: nel settennato tante parole, ma pochi fatti. Il Presidente critica l’Europa ma non inci… - matteoc1951 : RT @serebellardinel: #Berlusconi @forza_italia mentre trama per il #Quirinale,fa un video con gli auguri di #Natale2021!Sta solo cercando d… -