**Mattarella: donna Laura, presenza discreta a sorridente nei vertici e non solo** (2) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - Stesso stile da perfetta padrona di casa in occasione dei vertici G7 e G20 ospitati dall'Italia e nel confronto con Rania di Giordania, regina glamour, o con una First lady come Melania Trump, che il 9 aprile del 2020 la chiamò per esprimerle "sentite condoglianze per i tanti italiani che hanno perso la vita a causa del coronavirus". E agli esperti di gossip non è sfuggita la scelta di indossare senza alcuna remora lo stesso abito blu, lungo, di Gattinoni, alla cena di gala ospite dei reali di Svezia e pochi giorni dopo alla prima della Scala. Primogenita del Presidente della Repubblica, sposata e madre di tre figli, Laura Mattarella ha rinunciato alla professione, conciliando le incombenze legate al suo ruolo e la cura della famiglia, spiegando che "un altro avvocato sicuramente si trova, un'altra mamma no". Sempre attenta a mantenere ...

**Mattarella: donna Laura, presenza discreta a sorridente nei vertici e non solo** (2)