**Mattarella: da arbitro a Zanardi, l'alfabeto del settennato** (8) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - U UGUAGLIANZA - “C'è un articolo, in particolare, della nostra Costituzione, quello sull'uguaglianza, che suggerisce una riflessione –afferma Mattarella celebrando il 75/mo anniversario della Repubblica- su quanto sia lungo, faticoso e contrastato il cammino per tradurre nella realtà un diritto pur solennemente sancito. Questo principio, vero pilastro della nostra Carta, ha rappresentato e continua a rappresentare una meta da conquistare. Con difficoltà, talvolta al prezzo di dure battaglie. Per molti aspetti un cammino ancora incompiuto. Penso alle differenze economiche, sociali, fra territori. Penso alla condizione femminile, all'impegno delle donne per una effettiva affermazione del diritto all'uguaglianza”. V VACCINO - “Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - U UGUAGLIANZA - “C'è un articolo, in particolare, della nostra Costituzione, quello sull'uguaglianza, che suggerisce una riflessione –afferma Mattarella celebrando il 75/mo anniversario della Repubblica- su quanto sia lungo, faticoso e contrastato il cammino per tradurre nella realtà un diritto pur solennemente sancito. Questo principio, vero pilastro della nostra Carta, ha rappresentato e continua a rappresentare una meta da conquistare. Con difficoltà, talvolta al prezzo di dure battaglie. Per molti aspetti un cammino ancora incompiuto. Penso alle differenze economiche, sociali, fra territori. Penso alla condizione femminile, all'impegno delle donne per una effettiva affermazione del diritto all'uguaglianza”. V VACCINO - “Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono ...

Advertising

TV7Benevento : **Mattarella: da arbitro a Zanardi, l’alfabeto del settennato** (3)... - TV7Benevento : **Mattarella: da arbitro a Zanardi, l’alfabeto del settennato**... - zazoomblog : Mattarella: arbitro imparziale per salvaguardare e non incrinare facoltà Capo Stato (2) - #Mattarella: #arbitro… - TV7Benevento : **Mattarella: arbitro imparziale per salvaguardare e non incrinare facoltà Capo Stato** (3)... - TV7Benevento : **Mattarella: arbitro imparziale per salvaguardare e non incrinare facoltà Capo Stato** (2)... -