**Mattarella: da arbitro a Zanardi, l'alfabeto del settennato** (4) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - H HOTEL BALKAN – Ovvero il Narodni dom, sede delle organizzazioni degli sloveni triestini, incendiato dallo squadrismo fascismo il 13 luglio 1920 e restituito alla comunità slovena con la firma di un protocollo il 13 luglio 2020 da parte dei Presidenti della Repubblica italiano, Sergio Mattarella, e sloveno, Borut Pahor. I IMPOSSIBILE – "Le cose impossibili sono in realtà possibili, le cose che appaiono impossibili non lo sono. È possibile purché vi sia iniziativa, fiducia, affidamento alla solidarietà", afferma Mattarella all'inaugurazione il 12 novembre 2021 del Palasermig a Torino, realizzato presso il Servizio missionario giovani fondato da Ernesto Olivero. L LIBERTÀ – "Talvolta –afferma Mattarella nella prima cerimonia del Ventaglio durante la pandemia, nel luglio 2020- viene evocato il tema della violazione delle regole di cautela sanitaria come espressione di ...

