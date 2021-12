**Mattarella: da arbitro a Zanardi, l'alfabeto del settennato** (3) (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - E EVASIONE FISCALE - “Un elemento che ostacola le prospettive di crescita –ricorda Mattarella nel primo messaggio di fine anno il 31 dicembre 2015- è rappresentato dall'evasione fiscale. Gli evasori danneggiano la comunità nazionale e danneggiano i cittadini onesti. Le tasse e le imposte sarebbero decisamente più basse se tutti le pagassero”. F FOSSE ARDEATINE – Poche ore dopo la sua elezione, sabato 31 gennaio 2015, Mattarella si reca in visita privata alle Fosse Ardeatine. "L'alleanza tra nazioni e popolo –afferma- seppe battere l'odio nazista, razzista, antisemita e totalitario di cui questo luogo è simbolo doloroso. La stessa unità in Europa e nel mondo saprà battere chi vuole trascinarci in una nuova stagione di terrore". G GIOVANI - “Ogni società ha sempre bisogno dei giovani. Occorre, investire molto sui giovani. Diamo loro fiducia, anche per evitare l'esodo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) (Adnkronos) - E EVASIONE FISCALE - “Un elemento che ostacola le prospettive di crescita –ricorda Mattarella nel primo messaggio di fine anno il 31 dicembre 2015- è rappresentato dall'evasione fiscale. Gli evasori danneggiano la comunità nazionale e danneggiano i cittadini onesti. Le tasse e le imposte sarebbero decisamente più basse se tutti le pagassero”. F FOSSE ARDEATINE – Poche ore dopo la sua elezione, sabato 31 gennaio 2015, Mattarella si reca in visita privata alle Fosse Ardeatine. "L'alleanza tra nazioni e popolo –afferma- seppe battere l'odio nazista, razzista, antisemita e totalitario di cui questo luogo è simbolo doloroso. La stessa unità in Europa e nel mondo saprà battere chi vuole trascinarci in una nuova stagione di terrore". G GIOVANI - “Ogni società ha sempre bisogno dei giovani. Occorre, investire molto sui giovani. Diamo loro fiducia, anche per evitare l'esodo ...

