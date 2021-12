Masterchef, concorrente al veleno contro Bruno Barbieri: “Io sono …” (Di domenica 26 dicembre 2021) In Sicilia da tanti anni ormai c’è una vera e propria diatriba sulle “palle di riso impanate” più famose al mondo. Stiamo parlando delle arancine e non tutti forse sanno che in Sicilia queste vengono chiamate in due modi differenti. La Sicilia orientale li chiama arancini mentre d’altra parte la Sicilia occidentale le chiama arancine. Ebbene, sembra che anche a Masterchef ci sia stata una vera e propria polemica. Un concorrente palermitano di fronte al fatto che lo chef Bruno Barbieri abbia parlato di arancino, pare che non sia riuscito a stare zitto ed abbia quindi corretto lo stesso. Ma cosa è accaduto nello studio di Masterchef? Masterchef è polemica tra un concorrente e lo chef Bruno Barbieri Ebbene, come abbiamo già ... Leggi su baritalianews (Di domenica 26 dicembre 2021) In Sicilia da tanti anni ormai c’è una vera e propria diatriba sulle “palle di riso impanate” più famose al mondo. Stiamo parlando delle arancine e non tutti forse sanno che in Sicilia queste vengono chiamate in due modi differenti. La Sicilia orientale li chiama arancini mentre d’altra parte la Sicilia occidentale le chiama arancine. Ebbene, sembra che anche aci sia stata una vera e propria polemica. Unpalermitano di fronte al fatto che lo chefabbia parlato di arancino, pare che non sia riuscito a stare zitto ed abbia quindi corretto lo stesso. Ma cosa è accaduto nello studio diè polemica tra une lo chefEbbene, come abbiamo già ...

