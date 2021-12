Martina Stella oggi | età | altezza | peso | marito e figli | ex fidanzati famosi

Leggi su tuttivip

(Di domenica 26 dicembre 2021) Aveva debuttato, giovanissima, nel film di Gabriele Muccino L’ultimo bacio, e già in quell’occasione aveva fatto innamorare tutti di lei., con il suo sorriso smagliante e il suo sguardo magnetico, è una delle attrici che ha spesso fatto parlare di sé, anche sul piano privato per le relazioni che negli anni ha intrecciato con uomini molto. Da sempre attratta dalle telecamere e dai riflettori,aveva esordito piccolissima prestando il suo volto ad una pubblicità, quella delle scarpe per bambina Lelly Kelly. E dopo la parte, avuta solo a sedici anni, al fianco di Stefano Accorsi nel film strappalacrime L’ultimo bacio, la sua ascesa non si è più arrestata.: anni,, ...