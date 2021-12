Martina Franca | in piazza Topolino | Paperino e gli altri Ieri sera la sfilata di personaggi Disney

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Ventidue maschere integrali. Ladiani si è svoltanelle vie e piazze principali del centro storico di. Bambini e grandi hanno avuto modo di divertirsi vedendo gli immortali protagonisti fumetti ed ascoltando la musica a corredo. Il tutto nel rispetto delle prescrizioni di legge per il contenimento della pandemia. L'articolo: ine gli ladi proviene da Noi Notizie..

Il 30 dicembre 1996 venne registrato l'atto costitutivo della pubblica assistenza Ar27. Sede a. Responsabile,, Gianni Tenco. Da trentacinque anni quell'associazione è protagonista nel territorio e non solo, nel sistema della protezione civile. I volontari la cui associazione ha ...

"Il Comune di Martina ha ripreso, in qualità di soggetto responsabile, il "Patto territoriale Martina Franca, Castellaneta, Ginosa, Crispiano" che finanzia opere pubbliche e progetti di piccole e ...