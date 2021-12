Mario Verdone e Rossana, chi erano i genitori di Carlo Verdone: “Grazie a mio padre ho amato il cinema” (Di domenica 26 dicembre 2021) Si chiamavano Mario Verdone e Rossana Schiavina i genitori di Carlo Verdone, attore, regista, sceneggiatore e comico tra i più rappresentativi del cinema italiano. Suo padre Mario era docente universitario di storia del cinema, dirigente del Centro sperimentale di cinematografia e critico cinematografico, motivo per cui non è difficile intuire chi sia stato ad avvicinarlo per primo a questo settore. Il nonno paterno Oreste era un chimico originario di Pozzuoli, mentre la nonna paterna, Assunta Casini, veniva da Siena. Non si hanno molte informazioni sulla madre Rossana e sulla sua famiglia d’origine: di lei si sa solo che scomparve ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 dicembre 2021) Si chiamavanoSchiavina idi, attore, regista, sceneggiatore e comico tra i più rappresentativi delitaliano. Suoera docente universitario di storia del, dirigente del Centro sperimentale ditografia e criticotografico, motivo per cui non è difficile intuire chi sia stato ad avvicinarlo per primo a questo settore. Il nonno paterno Oreste era un chimico originario di Pozzuoli, mentre la nonna paterna, Assunta Casini, veniva da Siena. Non si hanno molte informazioni sulla madree sulla sua famiglia d’origine: di lei si sa solo che scomparve ...

