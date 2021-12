Marinella Marigliano | chi è la moglie di Andrea Sannino | due figli insieme

(Di domenica 26 dicembre 2021) Ecco chi è, ladel cantautore napoletanoe la storia del loro grande amore coronato da dueGioia è ladel cantautore napoletano Alessandrocompongono una famiglia legata da un grande amore.è l’artista conosciuto soprattutto grazie al suo brano “Abbracciame“, cantata durante un flash mob a Napoli lo scorso anno, nato per protesta del lockdown forzato a causa del Coronavirus. L’artista ha ricevuto nel 2020 la cittadinanza benemerita di Ercolano per aver creato un inno di speranza nei momenti più bui della pandemia da Covid 19. POTREBBE INTERESSARTI: Giulia Stabile: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marinella Marigliano

ricamata per l'occasione con una piccola mongolfiera bordeaux. La creazione del maestro ... Tra le novità 2021 ci sono le creazioni della designer napoletana MariaCaracciolo di ...ricamata per l'occasione con una piccola mongolfiera bordeaux. La creazione del maestro ... Tra le novità 2021 ci sono le creazioni della designer napoletana MariaCaracciolo di ...Ecco chi è e cosa fa oggi Andrea Sannino escluso da Sanremo con ‘Voglia’ e famoso per il singolo del 2020 "Abbracciame".Chi è Andrea Sannino: quanti anni ha, quanto è alto e quanto pesa. Chi è lamoglie, i due figli, la vita privata del cantante ...