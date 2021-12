Marco Travaglio | avete mai visto suo figlio? Sono identici

(Di domenica 26 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una grande passione quella che caratterizza Alessandro ildi, che porta avanti con grande forza e che lo differenzia dal padre. Per chi non lo sapesse il noto giornalistaha ben due figli, Elisa ed Alessandro. Quest’ultimo sembra aver preso una strada completamente diversa rispetto al padre, scegliendo una carriera

Advertising

La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio commenta le parole del premier #Draghi nella conferenza stampa di fine anno: 'L'ho vist… - danieledv79 : RT @maestrodistrada: @evamarghe Da tempo??ma in Italia,tranne #Sansonetti e i giornali di DX,nessuno ne parla! Paura dei dossier delle Proc… - GaetanoBellitt2 : RT @IMattanza: Marco Travaglio “Giornalisti nipoti di Mubarak”. Montecitorio umiliato p... - Greg_75_ : RT @IMattanza: Marco Travaglio “Giornalisti nipoti di Mubarak”. Montecitorio umiliato p... - shiwasekitai : RT @IMattanza: Marco Travaglio “Giornalisti nipoti di Mubarak”. Montecitorio umiliato p... -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Travaglio

LiberoQuotidiano.it

, direttore ed editorialista molto noto nel giornalismo politico italiano, è padre di Alessandro, rapper con il nome d'arte di Trava. Su YouTube, il ragazzo macina consensi. E sembra ...e il suo legame con Indro Montanelli saranno, invece, il filo rosso dell'intervista nel corso della quale il giornalista presenterà il libro 'Indro : il 900. Racconti e immagini di ...Anche per la puntata di Santo Stefano sarà ricco di ospiti il salotto di Mara Venier a Domenica In, in onda il 26 dicembre come sempre alle 14 su Rai1. In diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma ...Una grande passione quella che caratterizza Alessandro il figlio di Marco Travaglio, che porta avanti con grande forza e che lo differenzia dal padre.