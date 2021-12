“Maradona è stato uno stato d’animo” | applausi per Alberto Angela che racconta il mito

(Di domenica 26 dicembre 2021) Stanotte a Napoli parla anche di Diego Armando, conche coinvolge pure Salvatore Bagni nel racconto. Un grande successo quello del programma in onda su Rai 1 che ha fatto registrare grandissimi ascolti, oltre che un interesse generale su qualsiasi piattaforma social. Un vero manifesto per la città partenopea, conche ha saputo svelare le tantissime luci della città partenopea, che spesso finisce sui media solo ed esclusivamente per le sue ombre.durante Stanotte a Napoli si è occupato delle bellezze della città, da quelle paesaggistiche a quelle culturali. Grande interesse c’èper il Cristo Velato e le sue leggende, ma quando si parla di Napoli nemmeno un programma di ...

- "Più che un calciatore, Diego Armandoè "unod'animo": il ...Alabbiamo raccolto tre punti importanti. Credo siaun gran regalo per i nostri tifosi. I calciatori che compongono la rosa piu giovane del campionato, lo staff, la dirigenza e il ...ASCOLTA L’ex calciatore del Napoli Bagni è tornato a parlare dell’importanza di Maradona per il popolo partenopeo Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, ha partecipato al racconto di Alberto Angel ...Grande successo per la puntata di "Stanotte a Napoli" onda su Rai 1. Un viaggio nei luoghi più significativi della città partenopea. Immancabile un passaggio su Diego Armando Maradona. Alberto Angela, ...