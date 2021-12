Mara Venier, la notizia improvvisa: il triste annuncio è appena arrivato (Di domenica 26 dicembre 2021) Brutte notizie per i fan di Mara Venier e gli appassionati di Domenica In: salterà la diretta dell’amatissima trasmissione che tiene compagnia a tantissimi italiani in programma per domenica 26 dicembre. Al suo posto andrà in onda un collage con il “meglio di” delle precedenti puntate del contenitore domenicale di Rai 1. Domenica In, ecco perché salta la diretta del 26 dicembre Duro colpo per Mara Venier e per Domenica In: la puntata del 26 dicembre, che sarebbe dovuta andare in onda come ogni weekend, sarà cancellata dal palinsesto per fare spazio a un collage con il “meglio di” delle precedenti puntate del contenitore domenicale di Rai 1. Il perché di questa scelta è presto detto e anche questa volta, purtroppo, riguarda il Coronavirus. Un membro del cast di Domenica In è risultato positivo al Covid e quindi ... Leggi su howtodofor (Di domenica 26 dicembre 2021) Brutte notizie per i fan die gli appassionati di Domenica In: salterà la diretta dell’amatissima trasmissione che tiene compagnia a tantissimi italiani in programma per domenica 26 dicembre. Al suo posto andrà in onda un collage con il “meglio di” delle precedenti puntate del contenitore domenicale di Rai 1. Domenica In, ecco perché salta la diretta del 26 dicembre Duro colpo pere per Domenica In: la puntata del 26 dicembre, che sarebbe dovuta andare in onda come ogni weekend, sarà cancellata dal palinsesto per fare spazio a un collage con il “meglio di” delle precedenti puntate del contenitore domenicale di Rai 1. Il perché di questa scelta è presto detto e anche questa volta, purtroppo, riguarda il Coronavirus. Un membro del cast di Domenica In è risultato positivo al Covid e quindi ...

Advertising

zazoomblog : DOMENICA IN: A SANTO STEFANO IL VOLO INEDITO E IL MEGLIO DEL TALK DI MARA VENIER - #DOMENICA #SANTO #STEFANO… - MessinaMag : Un Santo Stefano ricco di ospiti per Mara Venier e la sua “Domenica In”, in onda su Rai1, domenica 26 dicembre alle… - zazoomblog : Bufera Rai Stop Improvviso a Domenica In da domani non andrà più in onda. Mara Venier distrutta: “Non è giusto” -… - MusicTvOfficial : Mara Venier conduce #DomenicaIn, in onda alle 14.00. Tra gli ospiti della puntata di Santo Stefano, @ilvolo,… - quotidianodirg : #Modaespettacolo #26dicembre Salta la diretta di Domenica in con Mara Venier oggi 26 dicembre: un positivo nello st… -