Mara Venier | arriva una clamorosa decisione a causa del Covid | pubblico deluso

Advertising

infoitcultura : Domenica In, anticipazioni 26 dicembre: tutti gli ospiti di Mara Venier - infoitcultura : La 'Domenica In' di Mara Venier - RAI Ufficio Stampa - infoitcultura : Domenica In, salta la diretta di domani: Mara Venier e la corsa ai ripari - PasqualeMarro : #MaraVenier non va in onda: sospesa #Domenicain - Bianca34874951 : RT @tempoweb: #DomenicaIn e la diretta sospesa Lo staff di #Rai1 finisce in quarantena ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Redazione Sorrisi Spettacolo 14:00 domani oggi in onda 26 Dec Anche per la puntata di Santo Stefano sarà ricco di ospiti il salotto dia Domenica In , in onda il 26 dicembre come sempre alle 14 su Rai1 . In diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma ci sarà il trio de Il Volo , Piero Barone, Ignazio Boschetto e ...Il positivo aveva presenziato alle prove di giovedì che non prevedevano la presenza di'. Dunque, stop per quarantena di parte dello staff e nessuna conseguenza per la conduttrice che si ...Domenica In, salta la diretta: Mara Venier corre ai ripari per la puntata del 26 dicembre. Cambio di programma in corsa per la puntata di Domenica In di domani (26 dicembre), Mara Venier e tutta la su ...Mara Venier, ospiti di Domenica In del 26 dicembre: arriva Stefano De Martino. Tra gli ospiti di Mara Venier della puntata di Domenica In in onda il 26 dicembre (Santo Stefano) ci sarà anche Stefano D ...