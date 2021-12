Manila rimprovera Lulù e Clarissa sbotta: “Vipera, la tua falsità non ha confini!” – VIDEO (Di domenica 26 dicembre 2021) Momenti di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Manila Nazzaro ha rimproverato Lulù Selassiè perché non ha lavato i piatti scatenando il duro commento di Clarissa che ha attaccato l’ex Miss Italia. Manila “presa di mira” da Clarissa: “Vipera travestita da angioletto!” Clarissa Selassiè ha attaccato duramente Manila per aver giudicato Lulù. Sul web... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 26 dicembre 2021) Momenti di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip.Nazzaro hatoSelassiè perché non ha lavato i piatti scatenando il duro commento diche ha attaccato l’ex Miss Italia.“presa di mira” da: “travestita da angioletto!”Selassiè ha attaccato duramenteper aver giudicato. Sul web... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Manila rimprovera Lulù e Clarissa sbotta: “Vipera, la tua falsità non ha confini!” – VIDEO - SimonaG10352011 : @ZambucoGiusy Forse nessuno glielo dice perché sono d’accordo anche loro in una casa di 20 persone ognuno deve fare… - miaferrari10 : Manila scorretta e di parte difende sempre soleil che non fa un cazxo tutto il giorno mentre rimprovera Lulù di no… - rosalbacianc : @SimCam7 @TrashAddicted Se facesse solo questo Manila sarebbe simpatica. Come tutte le mamme. È altro che le si rimprovera. -