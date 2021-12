Manchester United | ufficiale il rinnovo di Elanga | il comunicato

(Di domenica 26 dicembre 2021) Ilha ufficializzato ildi Anthonyche rimarrà ai Red Devils per altre 4 stagioni Anthonyha prolungato il proprio contratto con ilfino al 30 giugno 2026: 19 anni, in forza ai Red Devils da quando ne aveva 12, l’esterno offensivo di origine camerunense ha sin qui raccolto cinque presenze e segnato una rete. Nazionale svedese under 21, è stato al centro delle polemiche in occasione del match con gli Azzurrini di Nicolato per un presunto insulto di stampo razzista ricevuto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il rinnovo di Frank Kessie con il Milan è ancora in fase di stallo: forte l'interesse del Manchester United per giugno Il futuro di Frank Kessie è sempre più lontano dal Milan. Il rinnovo col club di via Aldo Rossi è in una fase di stallo dato il permanere della distanza di due milioni tra... Dalla Spagna arriva un'indiscrezione di mercato legata al futuro di Paul Pogba. Secondo Marca, il Real Madrid non è più interessato a tesserare il centrocampista del... Kessié Juve: il rinnovo con il Milan è ancora in fase di stallo. Forte l'interesse del Manchester United per giugno Il futuro di Frank Kessié è sempre più lontano dal Milan. Il rinnovo col club rosson...