Manchester City-Leicester | un super gol di De Bruyne porta avanti Guardiola VIDEO

(Di domenica 26 dicembre 2021) Kevin Dehato in vantaggio ilcontro ilnella sfida valida per la diciannovesima giornata della Premier League 2021/2022. L’attaccante belga ha agganciato in area di rigore una bella palla di Fernandinho. In pochissimi secondi si è poi girato per fulminare con un grandissimo mancino l’estremo difensore avversario. https://streamable.com/1wnpy2 SportFace.

Advertising

420arroy0 : El Manchester City es como IDV 2020. - ItsKamba_ : RT @kafangi: Manchester City nì hau - beatrizdsantos7 : amo-te manchester city - Greatness_tupu : RT @kafangi: Manchester City nì hau - YoseyahuKarlo10 : Premier League AO VIVO ! Manchester City 4 x 0 Leicester City AO VIVO ! 44 Minutos ... -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

GianlucaDiMarzio.com

- Leicester è una partita della diciannovesima giornata di Premier League e si gioca alle 16:00: formazioni ufficiali, probabile marcatore, ammoniti, tiri in porta. Le formazioni ...Nella lista dei desideri del bomber v i è la Juventus, ma il nome di Vlahovic piace moltissimo anche in Premier league: nello specifico sono stati accostati a lui, Chelsea, Arsenal e ...La partita Tottenham – Crystal Palace del 26 dicembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 19a giornata di Premier Le ...Nel Boxing day il Manchester City affronta il Leicester. In una Premier League bersagliata dai casi Covid (l'ultimo in ordine di tempo l'allenatore del Crystal Palace Patrick Vieira) ...