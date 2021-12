Manchester City-Leicester DIRETTA LIVE 1-0 | De Bruyne va

Leggi su 11contro11

(Di domenica 26 dicembre 2021), primo tempo Contatto Tielemans-Laporte in area di rigore, tutto ok per Kavanagh. Ilnon riesce ad uscire dalla propria metà campo. 5? GOL: Fernandinho scodella una palombella per De, che si aggiusta il pallone sul sinistro e scarica un tiro imprendibile per Schmeichel. Citizens subito avanti, avvio schock per le Foxes. Quinto sigillo in campionato per il belga. Dopo il fischio di Kavanagh, ha inizio l’incontro. Primo possesso per i padroni di casa. Squadre sul terreno di gioco, ci siamo quasi. Benvenuti alladi, gara valida per la 19a ...