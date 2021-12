Manchester City-Leicester DIRETTA LIVE 0-0 | via alle 16 | 00

(Di domenica 26 dicembre 2021), primo tempo Benvenuti alladi, gara valida per la 19a giornata e per il Boxing Day di Premier League. Qui le formazioni ufficiali. I Citizens arrivano dallo schiacciante 0-4 in casa del Newcastle, grazie al quale hanno confermato il primo posto a quota 44, a +3 sulrpool. L’obiettivo, dunque, è quello di difendere la vetta e confermarsi campioni d’inverno. Nel 4-3-3 di Guardiola De Bruyne è il falso nueve, Grealish e Foden partono dalla panchina. Stesso risultato per le Foxes contro i Magpies, con due match da recuperare, e nona posizione con 22 lunghezze, a braccetto con l’Aston Villa e a -6 dalla zona Europa. Ci sarà ...

Secondo il Daily Star , la richiesta avrebbe fatto desistere Chelsea , Arsenal ea provarci nel mercato invernale.Aprono alle 16 quattro sfide: ilcapolista di Guardiola vuole la nona vittoria di fila e mantenere il vantaggio sul Liverpool secondo, nell'impegno dell'Etihad contro il Leicester di ...Il Manchester City si prepara a scendere in campo alle 16:00 contro il Leicester, per il consueto Boxing Day. Tuttavia, l'aumento dei casi Covid in Inghilterra, che vede coinvolto anche ...Data, orario, come vedere in tv e streaming Manchester City-Leicester, match del Boxing Day di Premier League: diretta su Sky Sport ...