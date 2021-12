Maltempo in Campania, prorogata allerta meteo: rischio frane e inondazioni (Di domenica 26 dicembre 2021) La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce della evoluzione del quadro meteo e delle valutazioni del Centro Funzionale, ha esteso e prorogato l’allerta meteo di colore Giallo già in vigore. “Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente intensi. Venti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 26 dicembre 2021) La Protezione Civile della Regione, alla luce della evoluzione del quadroe delle valutazioni del Centro Funzionale, ha esteso e prorogato l’di colore Giallo già in vigore. “Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente intensi. Venti L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

