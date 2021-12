Mal di gola pazzesco | male di muscoli | tutto Jovanotti positivo al Covid

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Ho il virus, passera anche questo': così Jovanotti annuncia sui social di essere positivo al Covid. 'Ho la febbre… - Adnkronos : Oms Europa: '89% dei contagiati ha #sintomi come tosse, mal di gola e febbre'. #varianteOmicron - fabbbix : ho tosse e mal di gola da 5 giorni e anche se prendo i medicinali nemmeno miglioro un po’. oggi ho fatto il tampone… - dreamofvshawn : già ho mal di gola poi mi fa pure urlare porca troia - Eddie77C : @popeoe64 Me la faccio spesso questa domanda, io l'ultimo tampone l'ho fatto contro lo streptococco nel gennaio 202… -

Ultime Notizie dalla rete : Mal gola

Però lamenta ''dipazzesco , male di muscoli, tutto''. ''Passerà non è che questi tamponi rapidi siano così efficaci nonostante tutte le precauzioni. Infatti poi la sera mi ha chiamato ...L'artista ha poi aggiunto in un successivo video che si tratta di un'influenza, "ma di quelle toste", e che stava affrontando "dipazzesco, male di muscoli, tutto ". Jovanotti oggi su ...Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Mal di gola, pazzesco male di muscoli, tutto? Dai va bene, poi sono vaccinato. Passerà ha proseguito quindi Jovanotti non è che questi tamponi rapidi siano così eff ...''Buongiorno da me e dal mio virus che circola.Natale è passato e passerà anche il virus, dai''.Con queste parole Lorenzo Jovanotti annuncia su Tik Tok di avere contratto il Covid-19.''Ieri avevo 38 d ...