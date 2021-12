Lutto al Grande Fratello Vip, il disperato annuncio: il concorrente abbandona? (Di domenica 26 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. I fan del GF VIP 6 hanno accolto con Grande dolore l’annuncio di un Lutto che ha colpito uno dei coinquilini della casa più spiata d’Italia. Adriana Volpe decise di lasciare il gioco nel corso della quinta edizione del n noto reality, pur essendo tra le favorite per la vittoria, per stare vicina a suo Leggi su youmovies (Di domenica 26 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. I fan del GF VIP 6 hanno accolto condolore l’di unche ha colpito uno dei coinquilini della casa più spiata d’Italia. Adriana Volpe decise di lasciare il gioco nel corso della quinta edizione del n noto reality, pur essendo tra le favorite per la vittoria, per stare vicina a suo

Advertising

PasqualeMarro : #GrandeFratelloVip gravissimo lutto. Gieffino pronto a lasciare la Casa - zazoomblog : Grave lutto per il giovane Alessandro Basciano ora al Grande Fratello VIP - #Grave #lutto #giovane #Alessandro… - zazoomblog : Grave lutto per il giovane Alessandro Basciano ora al Grande Fratello VIP - #Grave #lutto #giovane #Alessandro - TrashQueen__ : Se non hanno avvisato Alessandro del lutto un motivo ci sarà, sicuramente hanno gia contattato la famiglia,voi non… - loyvaught : @yenisey74 Come ogni grande lutto, purtroppo qualche giorno dopo passa. -