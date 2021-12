Lutto al GF Vip | morto il nonno di Alessandro Basciano | quale sarà la decisione?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 26 dicembre 2021)prenderanno gli autori del GF Vip dopo la notizia della morte deldiprenderà lui. Unche colpisce il Grande Fratello Vip, che colpisce uno degli ultimi vipponi entrati nella casa più spiata d’Italia. E’ stata la sorella dia dare notizia sul suo profili social. Ildiil giorno di Natale ma l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non è stato ancora avvisato. “In questo giorno di festa te ne sei andato… mi dispiace non essere stata lì… nonnino ci mancherai tanto” ma non ci sono molte notizie, non si conoscono le cause del decesso....