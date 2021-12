Lutto a Natale per Romina Power: “E’ morto, lui era il mio vero amore”. La confessione choc: “Ecco chi è il super famoso” (Di domenica 26 dicembre 2021) Un periodo doloroso, quello vissuto da Romina Power, su Instagram arriva il toccante messaggio d’addio per un nuovo Lutto, e il suo saluto che ha commosso i follower. Quello che fa Romina di Instagram è un uso intenso, vero e in cui mette tutto se stessa, ed è per tale ragione che la nota artista, amatissima, gode di un grande seguito. Spesso, la Power utilizza i social per lanciare appelli e alimentare la speranza riguardo la sua povera figlia scomparsa, Ylenia. In altre occasioni, visto il tragico evento, è un modo per onorare la memoria e salutare le persone amate.. Anche di recente, Instagram è il “diario” impiegato da Romina per condividere la notizia e l’animo inerente ad un Lutto che l’ha toccata da vicino. A tal riguardo, ... Leggi su cityroma (Di domenica 26 dicembre 2021) Un periodo doloroso, quello vissuto da, su Instagram arriva il toccante messaggio d’addio per un nuovo, e il suo saluto che ha commosso i follower. Quello che fadi Instagram è un uso intenso,e in cui mette tutto se stessa, ed è per tale ragione che la nota artista, amatissima, gode di un grande seguito. Spesso, lautilizza i social per lanciare appelli e alimentare la speranza riguardo la sua povera figlia scomparsa, Ylenia. In altre occasioni, visto il tragico evento, è un modo per onorare la memoria e salutare le persone amate.. Anche di recente, Instagram è il “diario” impiegato daper condividere la notizia e l’animo inerente ad unche l’ha toccata da vicino. A tal riguardo, ...

Advertising

TeleradioNews : Caserta. Mondo sportivo a lutto per la morte di Giuseppe Morbiducci, proprio a Natale - Caserta. Un altro pezzo d… - TeleradioNews : Caserta. Mond sportivo a lutto per la morte di Giuseppe Morbiducci, proprio a Natale - Caserta. Un altro pezzo de… - TeleradioNews : Caserta. Mond sportivo a lutto per la morte di Giuseppe Morbiducci, proprio a Natale - Caserta. Un altro pezzo de… - Echetelodicoaf2 : @afemaris Ma nemmeno a Natale e davanti a un lutto grave vi fermate??voi Andrea e Rosi non siete degne nemmeno di nominarli… schifo?????? - infoitcultura : Eleonora Daniele, grave lutto a Natale: il racconto della conduttrice -