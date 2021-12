L’uomo che si fa regalare le maglie di calcio per redistribuirle ai bambini nel mondo (Di domenica 26 dicembre 2021) Nuovi mestieri: broker di maglie di calcio per beneficenza. Dalla polvere dell’armadio al sorriso d’un bambino, in mezzo c’è un uomo che si chiama Bennet Polenz. Faceva il consulente di marketing prima di lasciare tutto e dedicarsi a girare il mondo spostando emozioni. “Mi mancava il significato di quello che stavo facendo”, ha raccontato alla Die Welt. Polenz è uno dei fondatori di “Trikot für die Welt” (TFDW), una rete indipendente che raccoglie maglie di calcio per enti di beneficenza in diversi continenti, in particolare quelli che “lavorano” con i bambini. Ci lavorano oltre 30 volontari che raccolgono l’abbigliamento sportivo in donazione e garantiscono che sia distribuito a livello internazionale. “Raccogli maglie e punti karma”, è il motto. “Crediamo che lo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 dicembre 2021) Nuovi mestieri: broker didiper beneficenza. Dalla polvere dell’armadio al sorriso d’un bambino, in mezzo c’è un uomo che si chiama Bennet Polenz. Faceva il consulente di marketing prima di lasciare tutto e dedicarsi a girare ilspostando emozioni. “Mi mancava il significato di quello che stavo facendo”, ha raccontato alla Die Welt. Polenz è uno dei fondatori di “Trikot für die Welt” (TFDW), una rete indipendente che raccogliediper enti di beneficenza in diversi continenti, in particolare quelli che “lavorano” con i. Ci lavorano oltre 30 volontari che raccolgono l’abbigliamento sportivo in donazione e garantiscono che sia distribuito a livello internazionale. “Raccoglie punti karma”, è il motto. “Crediamo che lo ...

