Love is in the air, anticipazioni settimanali: Eda rivela tutto, Serkan riconoscerà la figlia? (Di domenica 26 dicembre 2021) Aydan ha scoperto la verità su Kiraz e la rivelazione a Serkan sembra ormai sempre più vicina. Che cosa succederà a questo punto? Lo scopriamo subito con le anticipazioni di Love is in the air per la nuova settimana. Le prossime puntate andranno in onda dal 27 al 31 dicembre 2021, come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 16.55 circa. Questo significa che Eda, Serkan e tutti gli altri protagonisti non andranno in vacanza per le feste di natale ma continueranno a tenerci compagnia anche in questa ultima settimana di fine anno. Ricordiamo comunque che sabato e domenica non si andrà in onda. Tutte le soap di Canale 5 si fermano invece il 25 dicembre, a Natale. E adesso passiamo alle anticipazioni, eccole per voi! Le anticipazioni di Love is in the ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 26 dicembre 2021) Aydan ha scoperto la verità su Kiraz e lazione asembra ormai sempre più vicina. Che cosa succederà a questo punto? Lo scopriamo subito con lediis in the air per la nuova settimana. Le prossime puntate andranno in onda dal 27 al 31 dicembre 2021, come sempre su Canale 5 a partire dalle ore 16.55 circa. Questo significa che Eda,e tutti gli altri protagonisti non andranno in vacanza per le feste di natale ma continueranno a tenerci compagnia anche in questa ultima settimana di fine anno. Ricordiamo comunque che sabato e domenica non si andrà in onda. Tutte le soap di Canale 5 si fermano invece il 25 dicembre, a Natale. E adesso passiamo alle, eccole per voi! Lediis in the ...

Advertising

oliverhogws : non so che libro iniziare the love hypothesis mi ha mandato in crisi - GaffarHatipoglu : RT @acmilan: Ricky truly did love the #UCL: an elite Top 10 goal collection ?? Gol decisivi e autentiche magie: lasciatevi incantare dai… - HbwBaita : Già mi mettete in difficoltà ASPÈ 1 English love affair dei 5sos 2 infinite love di Marracash 3 Pastello bianco de… - 499777 : RT @ShivaBakta: ricordate sempre che 'And in the end the love you take is equal to the love you make' è verissimo, ma solo se siete i Beatl… - infoitcultura : Love is in the Air, anticipazioni oggi 24 dicembre: Aydan scopre le bugie di Eda -