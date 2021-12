Love is in the Air, anticipazioni dal 27 al 31 dicembre: Eda confessa a Serkan che Kiraz è sua figlia (Di domenica 26 dicembre 2021) Love is in the Air, anticipazioni dal 27 al 31 dicembre della soap opera che va in onda intorno alle 16.50. Che accadrà ai due protagonisti, Serkan ed Eda, nella serie tv ambientata a Istanbul, arrivata alla seconda stagione in questa settimana prima del Natale? Eda rivela a Serkan che Kiraz è sua figlia: l’architetto è scioccato. E intanto Aydan scoperto che Kiraz è figlia di Serkan vorrà portare via la piccola agli Yildiz. Love is in the Air va in onda su Canale 5 intorno alle 16.50 dal lunedì al venerdì. Che cosa accadrà dal 27 al 31 dicembre ai due protagonisti della romantica soap? Le anticipazioni di questa ultima settimana del 2021 raccontano che ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 26 dicembre 2021)is in the Air,dal 27 al 31della soap opera che va in onda intorno alle 16.50. Che accadrà ai due protagonisti,ed Eda, nella serie tv ambientata a Istanbul, arrivata alla seconda stagione in questa settimana prima del Natale? Eda rivela acheè sua: l’architetto è scioccato. E intanto Aydan scoperto chedivorrà portare via la piccola agli Yildiz.is in the Air va in onda su Canale 5 intorno alle 16.50 dal lunedì al venerdì. Che cosa accadrà dal 27 al 31ai due protagonisti della romantica soap? Ledi questa ultima settimana del 2021 raccontano che ...

