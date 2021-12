L’oroscopo della settimana: le pagelle dei segni dal 27 al 2 gennaio (Di domenica 26 dicembre 2021) L’oroscopo della settimana e le pagelle di tutti i segni zodiacali dal 27 al 2 gennaio: scopriamo cosa accadrà nel tuo futuro. Oroscopo e i segni zodiacali (pixabay)Prima di partire con le previsioni delL’oroscopo di questa settimana dal 27 al 2 gennaio, è importante tenere presenti i vari transiti dei pianeti nei vari segni. Giove si sposta dall’Acquario per trasferirsi nel dodicesimo segno dello zodiaco, i Pesci. La costellazione del Sagittario avrà invece nei suoi gradi il pianeta Marte, mentre il Capricorno troverà il Sole, Mercurio e il pianeta Venere. Seguici su Telegram! LEGGI ANCHE >>> Covid, il nuovo decreto per Natale e Capodanno: tutte le ... Leggi su vesuvius (Di domenica 26 dicembre 2021)e ledi tutti izodiacali dal 27 al 2: scopriamo cosa accadrà nel tuo futuro. Oroscopo e izodiacali (pixabay)Prima di partire con le previsioni deldi questadal 27 al 2, è importante tenere presenti i vari transiti dei pianeti nei vari. Giove si sposta dall’Acquario per trasferirsi nel dodicesimo segno dello zodiaco, i Pesci. La costellazione del Sagittario avrà invece nei suoi gradi il pianeta Marte, mentre il Capricorno troverà il Sole, Mercurio e il pianeta Venere. Seguici su Telegram! LEGGI ANCHE >>> Covid, il nuovo decreto per Natale e Capodanno: tutte le ...

