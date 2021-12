Lombardia, dal 27 dicembre prenotazioni della terza dose per i ragazzi di 16 e 17 anni (Di domenica 26 dicembre 2021) Si allarga la fascia di cittadini che possono prenotare la dose «booster» in Lombardia. Ecco come prenotare. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 26 dicembre 2021) Si allarga la fascia di cittadini che possono prenotare la«booster» in. Ecco come prenotare.

Advertising

Agenzia_Ansa : La scossa di terremoto si è sentita molto forte anche a Vimercate, in Brianza. Di fronte ad un supermercato ci sare… - ProDocente : Vaccino Covid Lombardia, dal 27 dicembre terza dose per i ragazzi di 16 e 17 anni: come si prenota - Italia_Notizie : Vaccino Covid Lombardia, dal 27 dicembre terza dose per i ragazzi di 16 e 17 anni: come si prenota - NM_GR65 : @LazzariAmbrogio Famiglia amici positivi e in quarantena dal 4 dicembre, amici in quaranta per contatto positivo,… - AnsaLombardia : Atalanta: arriva Boga dal Sassuolo, atteso a Zingonia. I nerazzurri riprendono il lavoro mercoledì | #ANSA -